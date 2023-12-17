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    «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграли безголевую ничью

    «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: счет матча 0:0, обзор

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    В матче 17-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.

    Андре Онана
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    Андре Онана

    Команда Юргена Клоппа доминировала на поле, больше владела мячом, чаще била по воротам, подала 11 угловых, тогда как соперник не исполнил ни одного, но все равно не смогла поразить ворота Андре Онаны.

    В уже добавленное время за две желтые карточки был удален Диого Далот, но это все равно не помогло «Ливерпулю».

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ливерпуль — Манчестер Юнайтед 0:0
    Ливерпуль: Алисон, Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Константинос Цимикас, Трент Александер-Арнольд, Доминик Собослаи (Джо Гомес, 61'), Ватару Эндо, Райан Гравенберх (Коди Матес Гакпо, 61'), Мохамед Салах, Луис Диас (Кёртис Джонс, 78'), Дарвин Нуньес (Харви Эллиотт, 78') Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Люк Шоу, Рафаэль Варан, Джонни Эванс, Диогу Далот, Алехандро Гарначо (Маркус Рашфорд, 71'), Скотт МакТоминай, Софьян Амрабат, Кобби Майну (Ханнибал Межбри, 82'), Расмус Хёйлунн, Антони (Факундо Пельистри, 82') Предупреждения: Дарвин Нуньес (21'), Кобби Майну (27'), Софьян Амрабат (35'), Ватару Эндо (45 + 2'), Люк Шоу (88'), Маркус Рашфорд (90 + 2'), Диогу Далот (90 + 4'), Диогу Далот (90 + 4')

    В следующем туре «Ливерпуль» будет играть дома с «Арсеналом».

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    «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к «Вест Хэму».

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