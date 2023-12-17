ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ОвечкинСможет ли Овечкин вернуться в погоню за рекордом по голам в НХЛ? И почему Брюс Будро верит, что сможет?
  • 20:26
    • ФИФА анонсировала клубный ЧМ-2025 с участием 32 команд — уже 19 известны
  • 22:00
    • «Рома» уступила «Болонье»
  • 21:30
    • «Байер» разбил «Айнтрахт»
  • 21:25
    • «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграли безголевую ничью
  • 20:08
    • «Реал Сосьедад» и «Бетис» не смогли поразить ворота друга
    Все новости спорта

    Клопп: Я видел много хорошего, единственное, что мне не нравится, — это результат

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед Ливерпуль
    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ничейный результат в матче 17-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (0:0).

    Юрген Клопп
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юрген Клопп

    «Я видел много хорошего, единственное, что мне не нравится, — это результат. Мы должны были забивать. Мы спешили в завершении моментов, но мне очень понравилась интенсивность игры и начало игры. Все видели, чего мы хотели, наш контрпрессинг был хорош как группа, и мы их не выпускали.

    Это была та игра, которую я ожидал. Если мы играем таким образом, то команде соперника трудно выйти со своей половины поля, а оборона "Юнайтед" отработала очень чисто и с большим количеством желания», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

    В следующем туре «Ливерпуль» будет играть дома с «Арсеналом». «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к «Вест Хэму».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» и «Вильярреал» забьют друг другу
  • «Реал» — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Выиграет ли «Интер» у «Лацио»?
  • «Лацио» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Какая команда прервет удачную серию?
  • «Лилль» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.69
  • Экспресс дня 18 декабря
  • Завтра в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Реал — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лацио — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Лилль — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Брага — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Аль-Ахли
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Питтсбург — Миннесота
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Спортинг Лиссабон — Порту
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  1.85
  • Прогноз на матч Аталанта — Салернитана
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры