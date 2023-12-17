Клопп: Я видел много хорошего, единственное, что мне не нравится, — это результат

Главный тренерпрокомментировал ничейный результат в матче 17-го тура АПЛ с(0:0).

«Я видел много хорошего, единственное, что мне не нравится, — это результат. Мы должны были забивать. Мы спешили в завершении моментов, но мне очень понравилась интенсивность игры и начало игры. Все видели, чего мы хотели, наш контрпрессинг был хорош как группа, и мы их не выпускали.

Это была та игра, которую я ожидал. Если мы играем таким образом, то команде соперника трудно выйти со своей половины поля, а оборона "Юнайтед" отработала очень чисто и с большим количеством желания», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

В следующем туре «Ливерпуль» будет играть дома с «Арсеналом». «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к «Вест Хэму».