Дьяков: Абаскаль показал, что не рассчитывает на Джикию

Бывший футболист «Локомотива»считает, что защитникунет смысла оставаться в

Сообщалось, что Джикия может перейти в «Краснодар».

«Не знаю, насколько реален переход Джикии в "Краснодар", но в "Спартаке" он не играет. Ему самому хочется играть, он игрок "Спартака", лидер команды. Абаскаль убрал его в запас, показав, что не рассчитывает на него. Просвета к изменениям не видно.

Подписание Бабича, наверное, тоже об этом говорит. Играет Дуарте, а здоровый Джикия сидит на скамейке, поэтому трансфер возможен. Георгий хочет играть, а не сидеть на замене и терять время. Это нормально. Как мне кажется, ему бы хотелось продолжить играть в "Спартаке" — но если на тебя не рассчитывают, нет смысла долбиться в закрытую дверь.

У "Краснодара" сейчас и так хорошая пара защитников, на сегодняшний день им защитник не нужен, если никто не уйдет. По моему мнению, если кто‑то и нуждается в защитниках, то это "Локомотив". К тому же Джикия — воспитанник Локомотива», — приводит слова Дьякова «Чемпионат».