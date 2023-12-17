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    Дьяков: Абаскаль показал, что не рассчитывает на Джикию

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    Бывший футболист «Локомотива» Виталий Дьяков считает, что защитнику Георгию Джикии нет смысла оставаться в «Спартаке».

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    Сообщалось, что Джикия может перейти в «Краснодар».

    «Не знаю, насколько реален переход Джикии в "Краснодар", но в "Спартаке" он не играет. Ему самому хочется играть, он игрок "Спартака", лидер команды. Абаскаль убрал его в запас, показав, что не рассчитывает на него. Просвета к изменениям не видно.

    Подписание Бабича, наверное, тоже об этом говорит. Играет Дуарте, а здоровый Джикия сидит на скамейке, поэтому трансфер возможен. Георгий хочет играть, а не сидеть на замене и терять время. Это нормально. Как мне кажется, ему бы хотелось продолжить играть в "Спартаке" — но если на тебя не рассчитывают, нет смысла долбиться в закрытую дверь.

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    • У "Краснодара" сейчас и так хорошая пара защитников, на сегодняшний день им защитник не нужен, если никто не уйдет. По моему мнению, если кто‑то и нуждается в защитниках, то это "Локомотив". К тому же Джикия — воспитанник Локомотива», — приводит слова Дьякова «Чемпионат».

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