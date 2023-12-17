Деку: Хави проявил мужество, став тренером «Барселоны» в сложное время

Спортивный директор «Барселоны»выразил поддержку главному тренеруи прокомментировал критику в его адрес со стороны болельщиков каталонского клуба.

«Сейчас мы полностью перестраиваем клуб. Хави проявил мужество, согласившись на подобную работу в трудный момент. В то же время, я понимаю критику со стороны болельщиков, поскольку люди всегда ожидают победы "Барсы", — цитирует Деку журналист Фабрицио Романо.

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Напомним, что Хави стал главным тренером "Барселоны" в феврале 2022 года. В прошлом сезоне он привел ее к чемпионскому титулу в чемпионате. В этом сезоне "Барселона" располагается на третьем месте в Ла Лиге и вышла в плей-офф Лиги чемпионов.