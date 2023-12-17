Алип: Мой уровень вообще никак не вырос

Защитник «Зенита»считает, что играет на том же уровне, что и раньше, несмотря на то, что в этом сезоне пробился в основной состав.

«Надо еще работать. Вообще никак не вырос уровень, поэтому надо прикладывать еще больше усилий на тренировках и в матчах, чтобы прогрессировать. Надеюсь, ближайшие сборы зимой помогут это сделать.

Безусловно, рад, что много играю за "Зенит" в этом сезоне. Но это еще не значит, что можно говорить о каком-то успехе. Надо помочь команде взять первое место и самому прибавлять. После зимней паузы я должен быть еще сильнее.

Возможно, прогресс есть. Я в любом случае рад, что играю за "Зенит", благодарен тренерскому штабу за то, что доверяют мне. Но тут и без фарта не обошлось. Вспомните, сколько травмированных защитников было у "Зенита" в начале сезона. Родригао не играл, потом Дима Чистяков выбыл. Я старался воспользоваться этим шансом. И рад, что это удалось. Но надо еще прибавлять.

Все-таки для меня главное — результаты команды. И то, что мы растеряли довольно много очков в первой части сезона, вызывает сожаление. Хорошо еще, что при этом идем вторыми, совсем немного уступаем лидеру. Но после зимней паузы надо гораздо лучше играть, чтобы взять золото», — сказал казахстанский футболист в интервью «Известиям».

Transfermarkt оценивает стоимость Алипа в три миллиона евро. В текущем чемпионате России он провел 16 матчей, в которых не отметился результативными действиями.