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    Валенсия — Барселона смотреть онлайн

    16.12.2023 в 23:00 начнется матч в Ла Лиге Валенсия — Барселона

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    В 23:00 16.12.2023 Валенсия и Барселона начнут матч в Ла Лиге.

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    Валенсия — Барселона

    Последний матч между собой: Барселона — Валенсия 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    Прогноз на матч

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Валенсия» — «Барселона» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.10.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Барселона»).

    Трансляция

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