Родри: К «Манчестер Сити» вернулся боевой дух

Хавбек «Манчестер Сити»отметил, что команда воспряла духом. По его словам, у «горожан» прекрасная команда.

«Мы чувствуем себя очень позитивно в том смысле, что к нам вернулся боевой дух, потому что он немного упал из-за результатов. Но мы всегда готовы бороться, в этой команде нет сомнений.

Думаю, что лучшая версия этой команды ещё впереди, когда мы восстановим всех игроков и машина заработает снова. Я пытаюсь поговорить с ребятами об этом. Мы невероятная команда, и она построена из отдельных личностей. Мы должны показать всё лучшее в каждом игроке.

Календарь и таблица АПЛ

Если я хочу добиться чего-то снова, я должен быть лучшей версией себя с прошлого сезона, и именно так это работает. Я думаю, что каждый должен сделать шаг вперёд, и они это делают», — приводит слова Родри официальный сайт «Манчестер Сити».