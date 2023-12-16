Почеттино о «Челси»: Этот «дом» строят очень хорошие архитекторы

Главный тренеррассказал о доверии со стороны руководства «синих».

«Я человек, который до конца доверяет (своему руководству), пока кто-то не скажет мне (что все кончено), как это произошло в "Тоттенхэме", где я до конца был верен владельцу клуба.

Конечно, я понимаю, что мне нужно добиваться результата. Я решил подписать контракт с "Челси", потому что верил руководству клуба, предложившему мне работу. И я буду продолжать верить, так как в клубе показывают, что верят в то, что я делаю.

Этот "дом" строят очень хорошие архитекторы — очень креативные и проверенные», — приводит слова Почеттино Goal.

После 16-и туров в АПЛ «Челси» занимает 12-е место в таблице с 19-ю очками в активе. В следующем матче «синие» сыграют с «Брентфордом» 16-го декабря в 18:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.