ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе Моуринью Жозе был прав. Португалец указал на ключевые проблемы «МЮ» еще пять лет назад
  • 12:28
    • Большунов добился восьмой победы кряду на Кубке России-2023/2024
  • 10:08
    • Серохвостов выиграл пасьют на 2-м этапе Кубка Содружества
    Все новости спорта

    Почеттино о «Челси»: Этот «дом» строят очень хорошие архитекторы

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Челси
    Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о доверии со стороны руководства «синих».

    Маурисио Почеттино
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Маурисио Почеттино

    «Я человек, который до конца доверяет (своему руководству), пока кто-то не скажет мне (что все кончено), как это произошло в "Тоттенхэме", где я до конца был верен владельцу клуба.

    Конечно, я понимаю, что мне нужно добиваться результата. Я решил подписать контракт с "Челси", потому что верил руководству клуба, предложившему мне работу. И я буду продолжать верить, так как в клубе показывают, что верят в то, что я делаю.

    Этот "дом" строят очень хорошие архитекторы — очень креативные и проверенные», — приводит слова Почеттино Goal.

  • Самый ужасный клуб года: «Челси» доказал, что класс нельзя купить даже за большие деньги
  • Маурисио Почеттино, возможно, уже пожалел, что ввязался в эту авантюру
  • 13/12/2023

    • После 16-и туров в АПЛ «Челси» занимает 12-е место в таблице с 19-ю очками в активе. В следующем матче «синие» сыграют с «Брентфордом» 16-го декабря в 18:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Валенсия» создаст большие проблемы
  • «Валенсия» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • У «горожан» не возникнет проблем в домашнем матче
  • «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Голевой спектакль обеспечен!
  • Сборная Пути РПЛ — Сборная Пути регионов. Прогноз и ставки
  • 2.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.26
  • Экспресс дня 16 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Валенсия — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.98
  • Прогноз на матч Сборная Пути РПЛ — Сборная Пути регионов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  3.95
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Челси — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.40
  • Прогноз на матч Рахмонов — Томпсон
  • Бокс
  • Завтра в 07:10
    •  3.00
  • Прогноз на матч Атлетик — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  4.30
  • Прогноз на матч Севилья — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры