Гвардиола высказался о трансферных планах «Манчестер Сити»

Наставник «Манчестер Сити»ответил на вопрос по поводу планов клуба на зимнее трансферное окно.

«Прямо сейчас у меня нет никаких мыслей по этому поводу. Впрочем, всё зависит от того, уйдёт ли кто-то от нас или нет. Я не знаю, произойдёт ли это.

Кто-то остаётся, кто-то уходит. Всё зависит от количества игроков и того, проявляет ли себя молодёжь, на которую мы рассчитываем», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

После 16 туров АПЛ «Манчестер Сити» идет на 4-м месте в таблице, набрав 33 очка. В ближайшей встрече команда 16 декабря сыграет с «Кристал Пэлас». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.