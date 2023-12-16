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    Гвардиола высказался о трансферных планах «Манчестер Сити»

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    Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос по поводу планов клуба на зимнее трансферное окно.

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    «Прямо сейчас у меня нет никаких мыслей по этому поводу. Впрочем, всё зависит от того, уйдёт ли кто-то от нас или нет. Я не знаю, произойдёт ли это.

    Кто-то остаётся, кто-то уходит. Всё зависит от количества игроков и того, проявляет ли себя молодёжь, на которую мы рассчитываем», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

    После 16 туров АПЛ «Манчестер Сити» идет на 4-м месте в таблице, набрав 33 очка. В ближайшей встрече команда 16 декабря сыграет с «Кристал Пэлас». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

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