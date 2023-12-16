Бояринцев: Не сомневаюсь, что «Спартак» будет бороться за тройку в РПЛ

Денис Бояринцев Фото: globallookpress.com
«Красно-белые хорошо поработали на трансферном рынке летом. Но осенний отрезок показал, что если бороться за золото, то надо найти ещё усиление. Не сомневаюсь, что "Спартак" будет бороться за тройку, но в опорную зону топового футболиста можно было бы посмотреть.
В атаке же у них всё хорошо. В обороне появляются игроки, но нет уверенности, что "Спартак" с этим составом сможет бороться за чемпионство», — сказал Бояринцев Чемпионату.
После 18-и туров «Спартак» занимает 5-е место в таблице РПЛ с 30-ю очками в активе.