Бояринцев: Не сомневаюсь, что «Спартак» будет бороться за тройку в РПЛ

Экс-полузащитникзаявил, что для борьбы за чемпионство в РПЛ «красно-белым» необходимо усиление.

«Красно-белые хорошо поработали на трансферном рынке летом. Но осенний отрезок показал, что если бороться за золото, то надо найти ещё усиление. Не сомневаюсь, что "Спартак" будет бороться за тройку, но в опорную зону топового футболиста можно было бы посмотреть.

В атаке же у них всё хорошо. В обороне появляются игроки, но нет уверенности, что "Спартак" с этим составом сможет бороться за чемпионство», — сказал Бояринцев Чемпионату.

После 18-и туров «Спартак» занимает 5-е место в таблице РПЛ с 30-ю очками в активе.