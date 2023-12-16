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    Бояринцев: Не сомневаюсь, что «Спартак» будет бороться за тройку в РПЛ

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    Экс-полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев заявил, что для борьбы за чемпионство в РПЛ «красно-белым» необходимо усиление.

    Денис Бояринцев
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    Денис Бояринцев

    «Красно-белые хорошо поработали на трансферном рынке летом. Но осенний отрезок показал, что если бороться за золото, то надо найти ещё усиление. Не сомневаюсь, что "Спартак" будет бороться за тройку, но в опорную зону топового футболиста можно было бы посмотреть.

    В атаке же у них всё хорошо. В обороне появляются игроки, но нет уверенности, что "Спартак" с этим составом сможет бороться за чемпионство», — сказал Бояринцев Чемпионату.

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