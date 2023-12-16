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    Анчелотти: Хави — хороший тренер, но всем все равно на методы работы

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о наставнике «Барселоны» Хави.

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    «Для любого тренера вполне нормально слышать критику отовсюду. Нужно с достоинством принимать её. К сожалению, тренера судят по результату, всем всё равно на методы и умение управлять игроками.

    Общественная реакция зависит лишь от того, побеждает команда или нет — вот и всё. Скажу лишь одно: Хави — хороший тренер», — приводит слова Анчелотти Marca.

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    • Ранее Хави высказался о давлении со стороны общественности на «сине-гранатовых» из-за неудачных результатов в последних матчах.

    После 16-и туров «Барселона» занимает 4-е место в таблице Примеры с 34 очками в активе.

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