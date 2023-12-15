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    Тен Хаг о Хейлунне: Вижу, как хорошо он работает на тренировках

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил игру нападающего команды Расмуса Хейлунна в нынешнем сезоне.

    Расмус Хейлунн
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    Расмус Хейлунн

    «Он забил пять мячей, выступая в Лиге чемпионов, то есть на самом высоком уровне. Это было потрясающее выступление молодого игрока, вы можете заметить, что у него есть потенциал.

    Я уверен, что теперь он возьмётся за АПЛ и будет забивать здесь. Вижу, как хорошо он работает на тренировках», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

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    • В нынешнем сезоне Хейлунн провел 20 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах и забил 5 голов.

    В следующем матче «красные дьяволы» сыграют с «Ливерпулем» в рамках 17-го тура АПЛ 17-го декабря в 19:30 мск.

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