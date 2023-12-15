Тен Хаг о Хейлунне: Вижу, как хорошо он работает на тренировках

Главный тренероценил игру нападающего командыв нынешнем сезоне.

«Он забил пять мячей, выступая в Лиге чемпионов, то есть на самом высоком уровне. Это было потрясающее выступление молодого игрока, вы можете заметить, что у него есть потенциал.

Я уверен, что теперь он возьмётся за АПЛ и будет забивать здесь. Вижу, как хорошо он работает на тренировках», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

В нынешнем сезоне Хейлунн провел 20 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах и забил 5 голов.

В следующем матче «красные дьяволы» сыграют с «Ливерпулем» в рамках 17-го тура АПЛ 17-го декабря в 19:30 мск.