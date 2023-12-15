Тен Хаг о предстоящем матче с «Ливерпулем»: Мы выпустим команду, способную бороться

Главный тренерподелился ожиданиями от предстоящего матча 17-го тура английской Премьер-лиги с

«Нет, мы не волнуемся. Мы выпустим команду, способную бороться, и мы как можно лучше подготовим ее. Мы уверены, что сможем собрать команду, способную победить в этом матче.

Прошлое поражение 0:7? Я не видел в прошлом сезоне, чтобы мы были очень напуганы. Это был плохой опыт, но сейчас другой сезон. В первом тайме того матча мы играли очень прилично, а после перерыва они нас разбили, и мы развалились.

Мы не будем это игнорировать, но мы уверены в себе и должны бороться, должны приехать туда именно с такой идеей, должны подготовиться так, чтобы победить.

Когда мы едем на "Энфилд", все предельно мотивированы. Мы понимаем, что будет тяжело, но каждый топ-футболист мечтает о таком вызове. Мы с нетерпением ждем этого матча, а прошлый результат должен стать уроком, который мы используем на пользу себе. Мы можем доказать это в воскресенье», — цитирует тен Хага BBC.

Матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» состоится 17-го декабря. Начало встречи — в 19:30 мск.

«Красные дьяволы» занимают 6-е место с 27-ю очками в активе после 16-и туров.