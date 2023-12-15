Почеттино о травме Джеймса: Он очень расстроен и разачарован

Главный тренеррассказал о том, как защитник командыпереживает свое отсутсвие в составе из-за травмы.

«Предпочитаю не говорить об этом слишком много. Он очень расстроен и разачарован, потому что ожидал, что на этот раз сможет полноценно вернуться на поле. Это трудно принять.

Необходимо быть осторожным, когда оцениваешь подобные вещи. Я переживаю за всех игроков. Когда они не играют, они подавлены. Особенно когда травмы случаются раз за разом. Трудно оставаться спокойным в такой ситуации», — приводит слова Почеттино Absolute Chelsea.

Напомним, что Джеймс уже несколько раз получал травму подколенного сухожилия. На сей раз игрок получил повреждение в матче с «Эвертоном». Джеймс пропустит около 3-х месяцев.

После 16-и туров «Челси» занимает 12-е место в таблице АПЛ с 19-ю очками в активе. В следующем матче команда сыграет с «Шеффилдом» в рамках 17-го тура чемпионата Англии 16-го декабря в 18:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.