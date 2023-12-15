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    Почеттино о травме Джеймса: Он очень расстроен и разачарован

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    Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о том, как защитник команды Рис Джеймс переживает свое отсутсвие в составе из-за травмы.

    Рис Джеймс
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    Рис Джеймс

    «Предпочитаю не говорить об этом слишком много. Он очень расстроен и разачарован, потому что ожидал, что на этот раз сможет полноценно вернуться на поле. Это трудно принять.

    Необходимо быть осторожным, когда оцениваешь подобные вещи. Я переживаю за всех игроков. Когда они не играют, они подавлены. Особенно когда травмы случаются раз за разом. Трудно оставаться спокойным в такой ситуации», — приводит слова Почеттино Absolute Chelsea.

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    • Напомним, что Джеймс уже несколько раз получал травму подколенного сухожилия. На сей раз игрок получил повреждение в матче с «Эвертоном». Джеймс пропустит около 3-х месяцев.

    После 16-и туров «Челси» занимает 12-е место в таблице АПЛ с 19-ю очками в активе. В следующем матче команда сыграет с «Шеффилдом» в рамках 17-го тура чемпионата Англии 16-го декабря в 18:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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