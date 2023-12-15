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    Ноттингем Форест — Тоттенхэм смотреть онлайн

    15.12.2023 в 23:00 начнется матч в английской футбольной Премьер-лиге Ноттингем Форест — Тоттенхэм

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    В 23:00 15.12.2023 Ноттингем Форест и Тоттенхэм начнут матч в английской футбольной Премьер-лиге.

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    Ноттингем Форест — Тоттенхэм

    Последний матч между собой: Тоттенхэм — Ноттингем Форест 3:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.45.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Тоттенхэм»).

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