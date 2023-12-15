Навас: Не играть в футбол — это то, что расстраивает каждого игрока

Голкипернедоволен своим игровым временем в парижском клубе.

«Не играть в футбол — это то, что расстраивает каждого игрока. Оставаться на высоком футбольном уровне является сложной задачей, ради которой нужно стараться изо всех сил.

Это сложная ситуация, но я не могу жаловаться, потому что жалобы — это привилегия», — приводит слова Наваса AS.

В нынешнем сезоне голкипер еще не провел ни одного матча за ПСЖ. В сезоне 2022/2023 Навас выступал за «Ноттингем Форест» на правах аренды, где провел 17 матчей в рамках английской Премьер-лиги.