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    Навас: Не играть в футбол — это то, что расстраивает каждого игрока

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    Голкипер ПСЖ Кейлор Навас недоволен своим игровым временем в парижском клубе.

    Кейлор Навас
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    Кейлор Навас

    «Не играть в футбол — это то, что расстраивает каждого игрока. Оставаться на высоком футбольном уровне является сложной задачей, ради которой нужно стараться изо всех сил.

    Это сложная ситуация, но я не могу жаловаться, потому что жалобы — это привилегия», — приводит слова Наваса AS.

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    • В нынешнем сезоне голкипер еще не провел ни одного матча за ПСЖ. В сезоне 2022/2023 Навас выступал за «Ноттингем Форест» на правах аренды, где провел 17 матчей в рамках английской Премьер-лиги.

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