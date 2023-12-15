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    Мостовой выйдет в царской мантии на Матч звезд Кубка России

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    Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин рассказал о подробностях предстоящего Матча звезд Кубка России.

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    «Мы приготовили большое количество сюрпризов для болельщиков, телезрителей и самих участников Матча звезд Кубка России. Все же это, в первую очередь, предновогоднее шоу, и мы постараемся создать максимально праздничное настроение.

    Будет много шуток, юмора и самоиронии. Например, на представление участников и членов Жюри будут использоваться различные ассоциации и фишки. Так, Саша Мостовой облачится в царскую мантию.

    Будут свои роли у Володи Быстрова, Джефа Монсона, Андрея Кириленко, Вадима Евсеева. А Андрей Аршавин и Андрей Каряка помогут своим командам в челлендже Пинбол», — приводит слова Терешина «Спорт-Экспресс».

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