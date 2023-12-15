Мостовой выйдет в царской мантии на Матч звезд Кубка России

Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФСрассказал о подробностях предстоящего Матча звезд Кубка России.

«Мы приготовили большое количество сюрпризов для болельщиков, телезрителей и самих участников Матча звезд Кубка России. Все же это, в первую очередь, предновогоднее шоу, и мы постараемся создать максимально праздничное настроение.

Будет много шуток, юмора и самоиронии. Например, на представление участников и членов Жюри будут использоваться различные ассоциации и фишки. Так, Саша Мостовой облачится в царскую мантию.

Будут свои роли у Володи Быстрова, Джефа Монсона, Андрея Кириленко, Вадима Евсеева. А Андрей Аршавин и Андрей Каряка помогут своим командам в челлендже Пинбол», — приводит слова Терешина «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, кто будет играть за сборную Пути РПЛ в Матче звезд Кубка России.

Матч звезд Кубка России пройдет 16 декабря в Сколково.