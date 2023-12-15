Коул: В раздевалке «Манчестер Юнайтед» точно есть крот

Бывший нападающийвысказался о проблемах «дьяволов» внутри команды.

«В раздевалке "Манчестер Юнайтед" точно есть крот. Когда в раздевалке все хорошо, оттуда ничего не просачивается, независимо от того, что происходит.

Игроки ругаются, тренер и футболисты ругаются, и это нормально для футбола. Но если ты находишься в здоровом коллективе, никто не услышит о том, что там происходит.

Сейчас в "Манчестер Юнайтед" информация просачивается регулярно. Если бы раздевалка была по-настоящему единой, этого бы не произошло.

Информация обычно появляется, когда дела идут не очень хорошо. Некоторые игроки не будут довольны своим игровым временем, формой команды или собственной формой.

Все, что исходит из раздевалки, негативно сказывается на результатах команды», — цитирует Коула Goal.com.