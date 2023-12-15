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    Коул: В раздевалке «Манчестер Юнайтед» точно есть крот

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    Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Энди Коул высказался о проблемах «дьяволов» внутри команды.

    «Манчестер Юнайтед»
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    «Манчестер Юнайтед»

    «В раздевалке "Манчестер Юнайтед" точно есть крот. Когда в раздевалке все хорошо, оттуда ничего не просачивается, независимо от того, что происходит.

    Игроки ругаются, тренер и футболисты ругаются, и это нормально для футбола. Но если ты находишься в здоровом коллективе, никто не услышит о том, что там происходит.

    Сейчас в "Манчестер Юнайтед" информация просачивается регулярно. Если бы раздевалка была по-настоящему единой, этого бы не произошло.

    Информация обычно появляется, когда дела идут не очень хорошо. Некоторые игроки не будут довольны своим игровым временем, формой команды или собственной формой.

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    • Все, что исходит из раздевалки, негативно сказывается на результатах команды», — цитирует Коула Goal.com.

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