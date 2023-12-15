Клопп высказался о предстоящем матче «Ливерпуля» с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренерперед матчем 17-го тура АПЛ свспомнил о прошедшей очной встрече между этими командами.

«В прошлый раз мы обыграли "Юнайтед" со счётом 7:0, но в тот день мы понимали, что это странный результат, который случается раз в жизни. И если это обстоятельство кому-то и поможет в следующей игре, так это команде, которая проиграла со счётом 7:0, а не команде, победившей с таким счётом.

Если не принимать всё это во внимание, то мы просто проведём футбольный матч с нашим историческим соперником у нас дома. Это само по себе должно сделать эту игру особенной. Хочу, чтобы моя команда понимала весь контекст встречи и выложилась по полной», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

После 16-и туров «мерсисайцы» занимают 1-е место в таблице АПЛ с 37-ю очками в активе. «Красные дьяволы» — на 6-й позиции (27 баллов).

Матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» состоится 17-го декабря. Начало встречи — в 19:30 мск.