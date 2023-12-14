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    Сутормин: Меня не устраивает игровое время, буду разговаривать с руководством «Зенита»

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    Полузащитник Алексей Сутормин признался, что недоволен своим положением в «Зените».

    Алексей Сутормин
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    Алексей Сутормин

    Сообщалось, что в переходе Сутормина заинтересованы четыре клуба РПЛ.

    «Я всегда говорил, что то игровое время, которое у меня есть сейчас, меня не устраивает. Но есть контракт с "Зенитом", достаточно длинный. Поэтому тут больше вопрос к руководству клуба. С ним надо разговаривать относительно возможных перемен.

    Есть тренерский штаб, который делает выбор. В этом сезоне он делает выбор в пользу других футболистов. Так что этот выбор надо принимать и стараться работать дальше. Это везде так в футболе было, есть и будет», — сказал 29-летний футболист «Известиям».

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    • Ранее Сутормин подтвердил, что летом мог перейти в ЦСКА.

    В текущем чемпионате России Сутормин провел семь матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

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