Сутормин: Меня не устраивает игровое время, буду разговаривать с руководством «Зенита»

Полузащитникпризнался, что недоволен своим положением в

Сообщалось, что в переходе Сутормина заинтересованы четыре клуба РПЛ.

«Я всегда говорил, что то игровое время, которое у меня есть сейчас, меня не устраивает. Но есть контракт с "Зенитом", достаточно длинный. Поэтому тут больше вопрос к руководству клуба. С ним надо разговаривать относительно возможных перемен.

Есть тренерский штаб, который делает выбор. В этом сезоне он делает выбор в пользу других футболистов. Так что этот выбор надо принимать и стараться работать дальше. Это везде так в футболе было, есть и будет», — сказал 29-летний футболист «Известиям».

Ранее Сутормин подтвердил, что летом мог перейти в ЦСКА.

В текущем чемпионате России Сутормин провел семь матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.