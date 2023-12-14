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    Сенников: Леонченко и Галактионов хорошо работают, разногласий в «Локомотиве» не вижу

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    Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников выразил мнение, что гендиректор Владимир Леонченко и главный тренер клуба Михаил Галактионов хорошо работают в тандеме.

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    «Разногласий в клубе не вижу, тренер с генеральным директором нормально работают совместно. Результаты у команды тоже неплохие, особенно после пройденного этапа с немцами в руководстве.

    Если брать хозяйственную часть, то клуб открыл музей, сделали на базе ремонт. Проходят хорошие предматчевые истории, работа с болельщиками на солидном уровне, я и сам участвую в этом. "Локомотив" развивает много интересных перспективных проектов. Я, конечно, не могу следить за бюджетом, но на мой взгляд, в хозяйственном плане в клубе все в порядке», — сказал Сенников «Матч ТВ».

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