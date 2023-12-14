Сенников: Леонченко и Галактионов хорошо работают, разногласий в «Локомотиве» не вижу

Бывший футболист «Локомотива»выразил мнение, что гендиректори главный тренер клубахорошо работают в тандеме.

«Разногласий в клубе не вижу, тренер с генеральным директором нормально работают совместно. Результаты у команды тоже неплохие, особенно после пройденного этапа с немцами в руководстве.

Если брать хозяйственную часть, то клуб открыл музей, сделали на базе ремонт. Проходят хорошие предматчевые истории, работа с болельщиками на солидном уровне, я и сам участвую в этом. "Локомотив" развивает много интересных перспективных проектов. Я, конечно, не могу следить за бюджетом, но на мой взгляд, в хозяйственном плане в клубе все в порядке», — сказал Сенников «Матч ТВ».