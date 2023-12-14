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    Хохлов высказался о назначении на пост главного тренера молодёжки «Локомотива»

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    Экс-наставник «Сочи» Дмитрий Хохлов высказался о назначении на пост главного тренера молодёжной команды «Локомотива».

    Дмитрий Хохлов
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    Дмитрий Хохлов

    «Я рад вернуться в "Локомотив". С большим удовольствием приступлю к работе. Я знаю, насколько важна правильная подготовка молодых игроков для основной команды.

    Академия "Локо" всегда славилась талантливыми ребятами, с интересом жду возможности поработать с ними. Уверен, что мы вместе добьёмся больших успехов», — приводит слова Хохлова пресс-служба клуба.

    В ходе тренерской карьеры Хохлов успел поработать в московском «Динамо», «Кубани», волгоградском «Роторе» и «Сочи».

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