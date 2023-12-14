Хохлов высказался о назначении на пост главного тренера молодёжки «Локомотива»

Экс-наставник «Сочи»высказался о назначении на пост главного тренера молодёжной команды «Локомотива».

«Я рад вернуться в "Локомотив". С большим удовольствием приступлю к работе. Я знаю, насколько важна правильная подготовка молодых игроков для основной команды.

Академия "Локо" всегда славилась талантливыми ребятами, с интересом жду возможности поработать с ними. Уверен, что мы вместе добьёмся больших успехов», — приводит слова Хохлова пресс-служба клуба.

В ходе тренерской карьеры Хохлов успел поработать в московском «Динамо», «Кубани», волгоградском «Роторе» и «Сочи».