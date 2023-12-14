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    Анри призвал Мбаппе продлить контракт с «ПСЖ»

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    Бывший нападающий сборной Франции и лондонского «Арсенала» Тьерри Анри считает, что Килиану Мбаппе не стоит уходить из «Пари Сен-Жермен».

    Тьерри Анри
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    Тьерри Анри

    «Если бы я был Мбаппе, я бы остался в "ПСЖ". Считаю, что ему надо завершить начатое в Париже. Какой смысл куда-то уезжать? Ты должен выиграть Лигу чемпионов с "ПСЖ".

    Нужно понимать, что Килиан любит "ПСЖ". Он любит свой клуб, это его родной город. Я хочу, чтобы Мбаппе остался до конца», — приводит слова Анри CBS Sports.

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    • Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до июня 2024 года. Ранее неоднократно сообщалось, что он продолжит карьеру в мадридском «Реале».

    В текущем сезоне Мбаппе провел в чемпионате Франции 14 матчей, забил 15 мячей и сделал две результативные передачи.

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