Анри призвал Мбаппе продлить контракт с «ПСЖ»

Бывший нападающий сборной Франции и лондонского «Арсенала»считает, чтоне стоит уходить из

«Если бы я был Мбаппе, я бы остался в "ПСЖ". Считаю, что ему надо завершить начатое в Париже. Какой смысл куда-то уезжать? Ты должен выиграть Лигу чемпионов с "ПСЖ".

Нужно понимать, что Килиан любит "ПСЖ". Он любит свой клуб, это его родной город. Я хочу, чтобы Мбаппе остался до конца», — приводит слова Анри CBS Sports.

Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до июня 2024 года. Ранее неоднократно сообщалось, что он продолжит карьеру в мадридском «Реале».

В текущем сезоне Мбаппе провел в чемпионате Франции 14 матчей, забил 15 мячей и сделал две результативные передачи.