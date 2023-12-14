Анри призвал Мбаппе продлить контракт с «ПСЖ»

Тьерри Анри Фото: globallookpress.com
«Если бы я был Мбаппе, я бы остался в "ПСЖ". Считаю, что ему надо завершить начатое в Париже. Какой смысл куда-то уезжать? Ты должен выиграть Лигу чемпионов с "ПСЖ".
Нужно понимать, что Килиан любит "ПСЖ". Он любит свой клуб, это его родной город. Я хочу, чтобы Мбаппе остался до конца», — приводит слова Анри CBS Sports.
Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до июня 2024 года. Ранее неоднократно сообщалось, что он продолжит карьеру в мадридском «Реале».
В текущем сезоне Мбаппе провел в чемпионате Франции 14 матчей, забил 15 мячей и сделал две результативные передачи.