Тарасов: «Локомотив» по-прежнему борется за самые высокие места

Экс-игрок «Локомотива»дал комментарий относительно турнирных амбиций московского клуба.

«Год для "Локомотива" прошёл, как и всегда, периодами. Были удачные, были и неудачные. Но завершили год очень хорошо: забрали победы, закрепились в борьбе за высокие места.

Очевидно, что "Локомотив" всегда борется за самые высокие позиции. Думаю, что с момента моей игры в "Локомотиве" ничего в этом плане не поменялось. Будет зависеть от подготовки ко второй части сезона, от того, возьмут ли новых футболистов. Но последние несколько игр "Локомотива" очень понравились», — сказал Тарасов «Чемпионату».