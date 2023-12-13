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    Нойер: «Бавария» может побороться за победу в ЛЧ

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    Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер высказался о победе над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в Лиге чемпионов. Встреча прошла 12 декабря в Англии.

    Мануэль Нойер
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    Мануэль Нойер

    «Мы были очень расстроены из-за своей игры во Франкфурте. Сегодняшним результатом показали, как отреагировали на неё. Тренер был очень доволен — он сказал, что был горд, глядя со стороны. Мы приложили все свои силы и потому сегодня победили.

    Мы должны по полной выкладываться в каждом турнире. У нас сформирована команда, которая точно может побороться за титул», — приводит слова Нойера официальный сайт УЕФА.

    «Бавария» заняла первое место в группе А и вышла в плей-офф Лиги чемпионов. «Манчестер Юнайтед» вылетел из еврокубков.

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