Кейн: У Мусиалы большое будущее, если он продолжит делать то, что делает

Нападающийоценил игру партнёра по мюнхенскому клубу — полузащитника

«Джамал — фантастический футболист, который усердно работает и постоянно совершенствуется. Он отлично распоряжается мячом и постоянно доставляет его в нужные зоны. Даже периодические травмы не выбивают его из колеи.

Всё, что я бы сказал ему — это продолжать работать, стараться забивать больше и отдавать больше голевых передач. Но не забывайте, что ему всего лишь 20 лет. У него впереди большое будущее, если он продолжит делать то, что делает», — приводит слова Кейна MiaSanMia.