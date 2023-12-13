Кейн: Порой бывают какие-то периоды, когда мяч летит не совсем так, как тебе нужно

Нападающийрассказал о причинах безголевой серии, которая продолжается уже 3 матча.

«Я скажу то же, что и раньше. Порой бывают какие-то периоды, когда мяч летит не совсем так, как тебе нужно, и, быть может, он то мимо пройдёт, то попадёт в штангу. Это неотъемлемая часть в жизни нападающего.

Нужно просто сохранять самообладание и продолжать делать то, что делаешь. Знаю, в этой команде моменты у меня будут и я окажусь в нужном месте, реализуя их», — приводит слова Кейна официальный сайт УЕФА.

В нынешнем сезоне форвард провел 20 матчей за «Баварию» во всех турнирах, забил 22 гола и сделал 8 голевых передач.

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (1:0) Кейн не смог отличиться голом, оформив голевую передачу.