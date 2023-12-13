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    Фердинанд назвал вылет «Манчестер Юнайтед» из ЛЧ справедливым

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    Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о вылете «красных дьяволов» из еврокубков в нынешнем сезоне.

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    «Когда прошла жеребьёвка, можно было подумать, что "Манчестер Юнайтед" пройдёт дальше. Но забить по три гола в каждом выездном матче и набрать так мало очков — просто преступление. Забить 12 голов на групповом этапе и пропустить 15 — это футбол камикадзе.

    Это баскетбол, где атакуете вы и атакуют вас. И "красные дьяволы" пришли к справедливому итогу. Если ты не можешь закончить матч в свою пользу, то выхода в плей-офф не заслуживаешь», — приводит слова Фердинанда издание Mirror.

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  • 09/12/2023

    • Напомним, что в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» проиграл «Баварии» (0:1) и лишился шансов на выход из группы. «Красные дьяволы» заняли последнее 4-е место в своей группе с 4 очками в активе.

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