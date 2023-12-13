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    Березуцкий: Акинфеев сам выбрал себе преемника

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    Бывший главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поделился мнением о молодом вратаре «армейцев» Владиславе Торопе.

    Владислав Тороп
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    Владислав Тороп

    «Тороп — это молодой и очень перспективный вратарь. Дмитрий Сергеевич Крамаренко и Сергей Иванович Овчинников его уже давно заметили. И сейчас Крамаренко хорошую работу с ним проводит.

    Но есть еще такой немаловажный фактор: Игорь (Акинфеев — прим.) сам выбрал себе преемника. Именно он, скажем так, указал пальцем.

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    • Да, он действительно с ним дополнительно работает, подсказывает. Игорь может опровергнуть, конечно, это, но именно он надеется, что Слава его заменит. Он всегда так будет говорить. И завтра, и через год, и через два. Но при этом факт остается фактом», — приводит слова Березуцкого «Спорт-Экспресс».

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