Семак об Изидоре: Мы видим, что Вильсон горит желанием помогать

Главный тренервысказался об игре нападающего командыв 1-й половине сезона российской Премьер-лиги.

«Он провёл слишком мало времени, чтобы давать полноценную оценку. Безусловно, он старается. Мы видим, что Вильсон горит желанием помогать. Но что касается игровой структуры, концепции, мы видим, что ему сложно играть с листа.

Изидор пришёл последним без предсезонной подготовки. Ему пришлось вдвойне тяжело. Думаю, что все выводы можно будет сделать после полноценной подготовки», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Изидор провел 10 матчей за «Зенит» в РПЛ и забил 2 гола. После 18-и туров «сине-бело-голубые» занимают 2-е место в таблице с 36-ю очками в активе.