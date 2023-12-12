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    Семак об Изидоре: Мы видим, что Вильсон горит желанием помогать

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре нападающего команды Вильсона Изидора в 1-й половине сезона российской Премьер-лиги.

    Вильсон Изидор
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    Вильсон Изидор

    «Он провёл слишком мало времени, чтобы давать полноценную оценку. Безусловно, он старается. Мы видим, что Вильсон горит желанием помогать. Но что касается игровой структуры, концепции, мы видим, что ему сложно играть с листа.

    Изидор пришёл последним без предсезонной подготовки. Ему пришлось вдвойне тяжело. Думаю, что все выводы можно будет сделать после полноценной подготовки», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

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    • В нынешнем сезоне Изидор провел 10 матчей за «Зенит» в РПЛ и забил 2 гола. После 18-и туров «сине-бело-голубые» занимают 2-е место в таблице с 36-ю очками в активе.

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