Семак: «Зенит» всегда играет в полную силу. Вопрос — сколько есть этой силы

Главный тренер «Зенита»оценил выступление команды в первой половине сезона.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

«"Зенит" всегда играет в полную силу. Вопрос — сколько есть этой силы. Есть мотивационная составляющая, есть функциональное состояние игроков. У нас было много травмированных. Были те, кто поздно присоединились к нам, пропустив предсезонную подготовку.

Первая часть чемпионата получилась достаточно драматичной для некоторых наших игроков. Я думаю, что мы справились.

Каждый сезон сложный. В этом у нас есть новые вызовы. Мы должны работать и делать максимум того, на что способны. А какой будет результат — увидим в конце сезона», — приводит слова Семака «Матч ТВ».