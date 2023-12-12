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    Семак: «Зенит» всегда играет в полную силу. Вопрос — сколько есть этой силы

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил выступление команды в первой половине сезона.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

    «"Зенит" всегда играет в полную силу. Вопрос — сколько есть этой силы. Есть мотивационная составляющая, есть функциональное состояние игроков. У нас было много травмированных. Были те, кто поздно присоединились к нам, пропустив предсезонную подготовку.

    Первая часть чемпионата получилась достаточно драматичной для некоторых наших игроков. Я думаю, что мы справились.

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    • Каждый сезон сложный. В этом у нас есть новые вызовы. Мы должны работать и делать максимум того, на что способны. А какой будет результат — увидим в конце сезона», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

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