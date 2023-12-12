Семак: «Зенит» всегда играет в полную силу. Вопрос — сколько есть этой силы

Сергей Семак Фото: globallookpress.com
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.
«"Зенит" всегда играет в полную силу. Вопрос — сколько есть этой силы. Есть мотивационная составляющая, есть функциональное состояние игроков. У нас было много травмированных. Были те, кто поздно присоединились к нам, пропустив предсезонную подготовку.
Первая часть чемпионата получилась достаточно драматичной для некоторых наших игроков. Я думаю, что мы справились.
Каждый сезон сложный. В этом у нас есть новые вызовы. Мы должны работать и делать максимум того, на что способны. А какой будет результат — увидим в конце сезона», — приводит слова Семака «Матч ТВ».