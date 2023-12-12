Селюк: Предлагаю Дьенга клубам в России. Он был бы лучшим центральным полузащитником чемпионата

Футбольный агентрассказал о полузащитнике египетскогои сборной Мали, которого он предлагает клубам РПЛ.

«Есть футболист Дьенг. Опорный полузащитник из египетского "Аль-Ахли", который каждый раз выигрывает Лигу чемпионов. К тому же начинается чемпионат мира среди клубов. Играют "Аль-Ахли", "Манчестер Сити", клуб Бензема, "Флуминенсе". Дьенг — игрок сборной Мали. Предлагаю его клубам в России. Он был бы лучшим центральным полузащитником чемпионата, даже сомнений нет. Но купят опять какого-нибудь Шамара за восемь млн», — цитирует Селюка «Чемпионат».

По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 4,5 млн.