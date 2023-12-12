Серджи Роберто: Меня шокировал уход Месси из «Барсы»

Защитник «Барселоны»рассказал о своей реакции, когда узнал, что каталонскому клубу не удалось продлить контракт с

Месси покинул «Барсу» в августе 2021 года. Вскоре после этого аргентинец стал игроком «Пари Сен-Жермен».

«Уход Лео Месси шокировал меня. Ни я, ни одноклубники не ожидали такого поворота.

Прошло уже несколько лет, но никто толком не знает, что на самом деле тогда произошло. Я думал, что он будет играть здесь до конца карьеры.

Месси — лучший игрок в истории клуба, в истории футбола. Ты ждешь увидеть его на следующей тренировке, но внезапно оказывается, что его нет. Клубу как будто пришлось начинать все с нуля», — приводит слова Роберто Diario Sport.