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    Обляков подвел итоги 2023 года для ЦСКА

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    Полузащитник ЦСКА Иван Обляков оценил игру своей команды в 2023 году.

    Иван Обляков
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    Иван Обляков

    «Футбольный 2023 подошел к концу. В этом году мы выиграли Кубок России, взяли серебро. Были обидные поражения, яркие победы, матчи в самых разных погодных условиях.

    Не хотелось уходить на паузу на такой ноте, как сложилось в Краснодаре. Время подумать, перезагрузиться, отдохнуть и приступить к работе на сборах. Вернемся сильнее!

    Спасибо всем кто был с нами в этом году, кто верил и поддерживал, вы лучшие болельщики в мире», — написал Обляков в телеграм-канале.

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    • В нынешнем сезоне РПЛ Обляков провел 15 матчей за ЦСКА, забил гол и сделал 4 голевые передачи.

    После 18-и туров армейцы занимают 8-е место в таблице с 28-ю очками в активе.

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