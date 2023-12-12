Обляков подвел итоги 2023 года для ЦСКА

Полузащитникоценил игру своей команды в 2023 году.

«Футбольный 2023 подошел к концу. В этом году мы выиграли Кубок России, взяли серебро. Были обидные поражения, яркие победы, матчи в самых разных погодных условиях.

Не хотелось уходить на паузу на такой ноте, как сложилось в Краснодаре. Время подумать, перезагрузиться, отдохнуть и приступить к работе на сборах. Вернемся сильнее!

Спасибо всем кто был с нами в этом году, кто верил и поддерживал, вы лучшие болельщики в мире», — написал Обляков в телеграм-канале.

В нынешнем сезоне РПЛ Обляков провел 15 матчей за ЦСКА, забил гол и сделал 4 голевые передачи.

После 18-и туров армейцы занимают 8-е место в таблице с 28-ю очками в активе.