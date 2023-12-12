В 23:00 12.12.2023 Манчестер Юнайтед и Бавария начнут матч в группе A Лиги чемпионов.

Манчестер Юнайтед — Бавария

Последний матч между собой: Бавария — Манчестер Юнайтед 4:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогноз на матч

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Бавария» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.55 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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