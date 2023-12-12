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    Манчестер Юнайтед — Бавария смотреть онлайн

    12.12.2023 в 23:00 начнется матч в группе A Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед — Бавария

    Футбол Лига чемпионов Манчестер Юнайтед Бавария Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    В 23:00 12.12.2023 Манчестер Юнайтед и Бавария начнут матч в группе A Лиги чемпионов.

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    Манчестер Юнайтед — Бавария

    Последний матч между собой: Бавария — Манчестер Юнайтед 4:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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