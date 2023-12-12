Карпукас: «Локомотив» мог быть выше по итогам первой части сезона

Полузащитникоценил результаты железнодорожников в первой части сезона.

«Смотря на те результаты, которые были, думаю, "Локомотив" мог быть выше по итогам первой части сезона. Много очков упустили, от этого есть небольшое сожаление. Но, принимая во внимание все факторы, находимся там, где и должны. В целом, нормально.

Разделяю ли я позицию Баринова и Галактионова по итогам матча с "Крыльями"? Я полностью поддерживаю их позицию», — цитирует Карпукаса Sport24.

Календарь и таблица РПЛ

После 18 туров «Локомотив» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ.