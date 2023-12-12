Гвардиола заявил, что Холанн вернется к тренировкам 14-го декабря

Эрлинг Холанн Фото: globallookpress.com
«Думаю, он вернется в четверг. Посмотрим, как он будет себя чувствовать. Сейчас я не знаю, сыграет ли он против "Кристал Пэлаc".
На следующей пресс-конференции я смогу предоставить более точную информацию о его состоянии», — цитирует Гвардиолу пресс-служба «горожан».
Напомним, что Холанн получил травму и не сыграл в матче 16-го тура АПЛ с «Лутоном» (2:1).
В нынешнем сезоне форвард провел за «Манчестер Сити» 15 матчей, забил 14 голов и сделал 4 голевые передачи.