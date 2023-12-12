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    Гвардиола заявил, что Холанн вернется к тренировкам 14-го декабря

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о том, когда нападающий команды Эрлинг Холанн сможет вернуться на поле.

    Эрлинг Холанн
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    Эрлинг Холанн

    «Думаю, он вернется в четверг. Посмотрим, как он будет себя чувствовать. Сейчас я не знаю, сыграет ли он против "Кристал Пэлаc".

    На следующей пресс-конференции я смогу предоставить более точную информацию о его состоянии», — цитирует Гвардиолу пресс-служба «горожан».

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    • Напомним, что Холанн получил травму и не сыграл в матче 16-го тура АПЛ с «Лутоном» (2:1).

    В нынешнем сезоне форвард провел за «Манчестер Сити» 15 матчей, забил 14 голов и сделал 4 голевые передачи.

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