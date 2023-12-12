Газизов готов пойти на мировое соглашение со «Спартаком»

Бывший генеральный директороценил предложение юриста красно-белых Татьяны Завьяловой пойти на мировое соглашение.

«Мы всегда готовы к переговорам, к медиации и к досудебному решению. Приветствую решение "Спартака". Я только за! Мы никак не можем перевести это в нормальную договорную плоскость. Это можно быстро сделать. Мое желание в этом есть. Сейчас надеюсь, если это все вышло в такую плоскость, мы придем к решению», — приводит слова Газизова «Спорт-Экспресс».

Газизов работал генеральным директором «Спартака» с июля по декабрь 2020 года, после чего вернулся на аналогичную должность в «Уфу». В июне специалист подал в отставку с поста гендиректора екатеринбургского клуба. С 5 июля он работает в махачкалинском «Динамо».