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    Газизов готов пойти на мировое соглашение со «Спартаком»

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    Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов оценил предложение юриста красно-белых Татьяны Завьяловой пойти на мировое соглашение.

    Шамиль Газизов
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    Шамиль Газизов

    «Мы всегда готовы к переговорам, к медиации и к досудебному решению. Приветствую решение "Спартака". Я только за! Мы никак не можем перевести это в нормальную договорную плоскость. Это можно быстро сделать. Мое желание в этом есть. Сейчас надеюсь, если это все вышло в такую плоскость, мы придем к решению», — приводит слова Газизова «Спорт-Экспресс».

    Газизов работал генеральным директором «Спартака» с июля по декабрь 2020 года, после чего вернулся на аналогичную должность в «Уфу». В июне специалист подал в отставку с поста гендиректора екатеринбургского клуба. С 5 июля он работает в махачкалинском «Динамо».

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