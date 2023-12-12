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    Стало известно, где ЦСКА проведет зимние сборы

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    Московский ЦСКА будет тренироваться в ОАЭ и Турции во время подготовки ко второй половине сезона.

    Федор Чалов
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    Федор Чалов

    «Наша команда снова соберется в Москве 12-13 января для прохождения углубленного медосмотра.

    Первый сбор пройдет с 14 по 26 января в Абу-Даби, где запланировано две товарищеские игры.

    Два других сбора планируется провести в Турции — с 30 января по 10 февраля и с 14-го по 25 февраля. На каждом из них команда сыграет по три матча.

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    • Подробную информацию о соперниках по товарищеским матчам мы сообщим позднее. Все игры традиционно можно будет посмотреть в прямом эфире», — сообщает пресс-служба «армейцев».

    ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

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