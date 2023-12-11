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    Орлов: «Зенит» так и не нашел замену Малкому и Кузяеву

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    Комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что питерский «Зенит» мог лучше выступить в первой части чемпионата России-2023/24.

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    «Главный вывод по игре "Зенита" осенью — клуб не нашел полноценных замен Малкому и Кузяеву. Отсюда спады, второе место по итогам этой части чемпионат.

    Думаю, питерцы совершат приобретения зимой, это же очевидно. К сожалению, российские футболисты не оправдали ожиданий. Круговой в последнее время стал чаще выходить на поле, но с Дугласом Сантосом его сравнивать сложно. Даниилу не хватает техники работы с мячом. Он много ошибается. Причем даже когда не находится под прессингом, давлением соперника. Сколько передач чужому... Против "Пари НН" не убедил и Мостовой. Да, он пропустил часть чемпионата из-за травмы и пока не может выйти на свой прежний уровень. В прошлом чемпионате Андрей, конечно, был интереснее.

    Ну и совсем почему-то потерялся Иван Сергеев. Забил всего 5 голов в РПЛ. Для такой команды, как "Зенит", это, безусловно, мало. Вендел — центральный полузащитник, забил на гол меньше. Разве можно сравнить КПД Сергеева с результативностью Кассьерры? У колумбийца 14 мячей в 16 играх. Если продолжит в том же духе весной, может выйти на очень приличный показатель. В общем, пока Сергеев не впечатляет», — цитирует Орлова «СЭ».

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