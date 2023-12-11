Титов назвал худших игроков «Спартака» в текущем сезоне

Бывший капитан «Спартака»назвал игроков красно-белых, которые разочаровали его в этом сезоне.

«Футболистов у "Спартака" так много, что не знаешь, за что хвататься. Стандартная обойма — 20 игроков, а тут их намного больше — 25–27 человек. Бонгонда в начале сезона несколько матчей отдавал-забивал, и все ахали: это лучшее, что могло быть. Но затем парень резко сдулся.

И есть Рябчук, который сначала играл, а потом плотно сел, без шансов. Серьезная травма Тавареша помогла ему оказаться в "Спартаке". Трансфер на скорую руку. Хотя, на мой взгляд, это не игрок "Спартака".

Не знаю, обидится он на меня или нет, но в "Спартаке" в такой футбол не играют. Одно движение по бровке, мяч под левую ногу, а дальше — подача или разворот и пас назад. Разнообразия нет. Парень уже не молодой — видимо, такая школа, так учили.

По мне, в "Спартаке" так играть нельзя. У тебя должно быть не одно-два решения, а четыре-пять. А у Рябчука решений минимум. Ну и ошибки, которые он совершает, практически все результативные, поэтому сразу бросаются в глаза. Мы помним красную карточку в кубковом матче в Оренбурге и другие моменты.

Так что разочарование года, как и худший трансфер сезона, я бы выбирал из этих двух футболистов», — приводит слова Титова «Чемпионат».