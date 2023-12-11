Титов: «Спартаку» нужен более достойный тренер, чем Абаскаль

Бывший капитан «Спартака»считает, чтодолжен покинуть пост главного тренера красно-белых.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

«Скажу так: если "Спартак" — полигон для обучения молодых специалистов, то его надо, конечно, оставлять. Чтобы он поучился на команде и рано или поздно уехал.

Если же мы хотим, чтобы "Спартак" выигрывал и был стабилен, то нам, конечно, нужен более достойный и опытный тренер, который будет понимать, куда он пришел. Что здесь экспериментов нет и не может быть, а играть должны сильнейшие.

Возьмите Анчелотти: куда он ни приходит, везде дает результат. Понятно, что Анчелотти в "Спартак" не пойдет, но это гарантия качества. Естественно, что таких специалистов мало, но можно хотя бы попробовать найти тренера, который будет стабильно давать результат.

Мы видим стабильность в "Зените". В ЦСКА тоже не шарахаются из стороны в сторону — дают время тренеру поработать. Поэтому армейцы постоянно в тройке находятся. Да, давно не были первыми, потому что выигрывает одна команда постоянно, тем не менее, интрига есть.

А в "Спартаке" всё как на качелях: то седьмые, то третьи. Мы же говорим про "Спартак", а не какого-то середняка. Хотя в какой-то момент и он был таким. Команда проигрывает 0:2 "Факелу" на выезде, и проигрывает по делу. Это же не сенсация какая-то была. Вспомните, как это выглядело: да, плохое поле, но одни играли в футбол и добились результата, а другие — нет.

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Мы помним матч в Самаре, где вообще одна команда была на поле. И таких случаев было немало у "Спартака". Вот это меня больше всего напрягает», — приводит слова Титова «Чемпионат».