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    Титов объяснил, почему Джикия не является основным в «Спартаке»

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    Ветеран «Спартака» Егор Титов высказался о ситуации Георгия Джикии в стане красно-белых.

    Егор Титов
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    Егор Титов

    «Я не могу этого знать. А если бы даже и знал, не смог бы рассказать. Мне ситуация непонятна. Этот вопрос лучше задать людям, которые находятся в команде. Может быть, дело в конкуренции с Бабичем. В какой-то момент серб был однозначно сильнее, это было видно. У него и рост, и физические данные более внушительные. Возможно, решили что-то поменять, и Бабич выиграл эту конкуренцию. Первые 4-5 матчей он выглядел вообще здорово. Но потом были и провалы — в Самаре, Воронеже. Команда много пропускала, и Бабич ошибался в том числе. В таких моментах и проявляется искусство тренера: чуть передёрнуть состав, дать отдохнуть одному и поиграть — другому. Но нет, Абаскаль с упорством ставит Бабича. Я понимаю, что это игрок сборной Сербии, который там постоянно выходит в основном составе, проводит большие матчи, а сейчас ещё и пробился со своей командой на чемпионат Европы напрямую.

    Конечно, здесь и статус играет большую роль. У нашей же сборной пока только товарищеские матчи есть. Но могут быть и другие факторы, о которых мы не знаем», — цитирует Титова «Чемпионат».

    Напомним, под руководством Гильермо Абаскаля капитан «Спартака» потерял место в основном составе.

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