На пост спортивного директора «Спартака» появился третий кандидат

Московскийна пост спортивного директора, кроме, работавшего в «Зените», и, занимающего пост главного скаута в «Бенфике», рассматривает также третьего кандидата.

«Третий кандидат — испанец. Последним местом его работы был клуб Ла Лиги. На этой неделе он прилетит в Москву для переговоров с руководством "Спартака", — сообщает "Чемпионат" со ссылкой на собственный источник.

Руководство "красно-белых" твердо намерено определиться с кандидатурой спортивного директора до конца 2023 года. Главным претендентом на этот пост называют испанца Хавьера Рибалту, который уже работал в РПЛ в "Зените" (2018-2021).

Также пока не ясно, сохранит ли свою должность главный тренер Гильермо Абаскаль. Многое с ним прояснится после назначения нового спортивного директора.