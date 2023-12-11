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    На пост спортивного директора «Спартака» появился третий кандидат

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    Московский «Спартак» на пост спортивного директора, кроме Хавьера Рибалты, работавшего в «Зените», и Томаша Амарала, занимающего пост главного скаута в «Бенфике», рассматривает также третьего кандидата.

    Хавьер Рибалта
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    Хавьер Рибалта

    «Третий кандидат — испанец. Последним местом его работы был клуб Ла Лиги. На этой неделе он прилетит в Москву для переговоров с руководством "Спартака", — сообщает "Чемпионат" со ссылкой на собственный источник.

    Руководство "красно-белых" твердо намерено определиться с кандидатурой спортивного директора до конца 2023 года. Главным претендентом на этот пост называют испанца Хавьера Рибалту, который уже работал в РПЛ в "Зените" (2018-2021).

    Также пока не ясно, сохранит ли свою должность главный тренер Гильермо Абаскаль. Многое с ним прояснится после назначения нового спортивного директора.

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