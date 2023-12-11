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    Стали известны планы «Спартака» на зиму

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    Московский «Спартак» отправится на зимние сборы 22 января.

    «Спартак»
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    «Спартак»

    Все три тренировочных сбора у команды запланированы в ОАЭ, где команда будет базироваться в Дубае в районе Джебель-Али, информирует «Спорт-Экспресс». В феврале спартаковцы примут участие в Зимнем Кубке РПЛ.

    Из Дубая команда вернется в Россию непосредственно перед гостевым матчем с «Зенитом» в 19-м туре чемпионата, предварительно запланированном на 3 марта.

    В 2023 году красно-белые отправились на первый сбор значительно раньше — 13 января.

    На зимний перерыв в РПЛ «Спартак» ушел с 30 очками и 5-м местом. От третьей строчки красно-белые отстают на два очка.

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