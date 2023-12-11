«Динамо» может продлить контракт с Шуниным

Член совета директоров «Динамо»высказался о возможном продлении контракта с вратарем

Действующее соглашение 36-летнего Шунина с «Динамо» рассчитано до конца текущего сезона.

Ранее Шунин опередил Льва Яшина и вышел на чистое третье место в истории клуба по количеству матчей. Впереди только защитники Александр Маховиков (363) и Александр Новиков (395).

«Антона Шунина хочется поздравить с его очередным достижением. Он никогда не менял динамовскую футболку на футболку другого клуба. Антон — очень большой профессионал. Думаю, это позволит ему продолжать игровую карьеру и ставить новые рекорды.

Начались ли переговоры по новому контракту? Все будет хорошо», — приводит слова Гафина ТАСС.