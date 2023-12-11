ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сонг Ядонг и Крис ГутьерресЯдонг прошел Гутьерреса, Раунтри финишировал Смита. Обзор карда UFC Shanghai
  • 15:17
    • Стали известны планы «Спартака» на зиму
  • 15:22
    • Ибрагимович сообщил о возвращении в «Милан»
  • 13:12
    • ФИФА показала мяч для клубного ЧМ-2023
  • 12:40
    • «Црвена Звезда» предлагает должность заместителю гендиректора «Динамо» Бувачу
  • 11:14
    • Равиль Измайлов стал генеральным директором «Балтики»
    Все новости спорта

    Почеттино: Середина таблицы — реальность «Челси»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо
    Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о текущем положении лондонцев в АПЛ.

    Маурисио Почеттино
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Маурисио Почеттино

    «Наша реальность сейчас — середина таблицы, и если мы хотим подняться выше, то должны поднажать. Когда откроется трансферное окно, мы посмотрим, что можем сделать.

    Я не говорю, что буду просить больше или меньше игроков, но это нужно для того, чтобы понять, совпадает ли восприятие с реальностью. Если восприятие здесь, а реальность здесь, значит, нам не хватает чего-то посередине. Иногда это полезно, проверка реальности.

    Это новый проект, новая команда, против нас слишком много обстоятельств. Такова реальность, слишком много проблем и обстоятельств с самого начала сезона. Построить что-то новое не так-то просто, поэтому мы должны быть сильными, чтобы оценивать, проявлять ум и принимать решения, чтобы попытаться улучшиться во второй части сезона, чтобы быть более конкурентоспособными и добиваться результатов для клуба, как того заслуживает Челси», — приводит слова Почеттино Daily Mail.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Нас ждет засушливый футбол
  • «Райо Вальекано» — «Сельта». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • «МЮ» бесславно вылетит из Лиги чемпионов?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • Голландский клуб может завершить групповой этап победой
  • ПСВ — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.47
  • Экспресс дня 11 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч ПСВ — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Интер — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Унион Берлин — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Ред Булл Зальцбург — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Наполи — Брага
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Ланс — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры