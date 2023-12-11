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    Гари Невилл прокомментировал возможное увольнение тен Хага из «Манчестер Юнайтед»

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    Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал возможное увольнение Эрика тен Хага с поста главного тренера.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Они не должны менять его в этом сезоне. Идея его увольнения — абсолютная ерунда, я бы в любом случае не поддержал её.

    Я знаю, люди говорят: "Нельзя винить Глэйзеров". Да можно! Потому что 10 лет неудач и убогого подбора персонала сводятся к тому, что у них нет спортивного директора, полноценного руководителя подбора персонала.

    Вот почему это происходит, потому что в конечном итоге менеджеры и тренеры смотрят на это и говорят: "У меня никого нет, поэтому я попробую сделать это сам". Всё это зависит от руководства», — приводит слова Невилла Daily Mail.

    На данный момент «Манчестер Юнайтед» идет шестым в таблице, набрав 27 очков.

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