Гари Невилл прокомментировал возможное увольнение тен Хага из «Манчестер Юнайтед»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед»прокомментировал возможное увольнениес поста главного тренера.

«Они не должны менять его в этом сезоне. Идея его увольнения — абсолютная ерунда, я бы в любом случае не поддержал её.

Я знаю, люди говорят: "Нельзя винить Глэйзеров". Да можно! Потому что 10 лет неудач и убогого подбора персонала сводятся к тому, что у них нет спортивного директора, полноценного руководителя подбора персонала.

Вот почему это происходит, потому что в конечном итоге менеджеры и тренеры смотрят на это и говорят: "У меня никого нет, поэтому я попробую сделать это сам". Всё это зависит от руководства», — приводит слова Невилла Daily Mail.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» идет шестым в таблице, набрав 27 очков.