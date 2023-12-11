Мактоминей: Футболисты полностью поддерживают тен Хага

Шотландский полузащитник «Манчестер Юнайтед»уверил в полной подддержке игроками главного тренера

«Нынешняя раздевалка не похожа на ту, что была при других тренерах, когда в ней порой царила токсичность. Парни твёрдо стоят за тренера», — цитирует Мактоминея официальный сайт манкунианцев.

Напомним, что ранее прошла информация о недовольстве части футболистов методами работы голландского специалиста.

Эрик тен Хаг стал главным тренером «МЮ» летом 2022 года. При нем команда провела 83 матча, из них выиграла 53 встречи, 9 раз закончила вничью, в 23 матчах уступила. В прошлом сезоне манкунианцы выиграли Кубок лиги.