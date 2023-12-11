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    Галлахер зимой может покинуть «Челси»

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    Воспитанник лондонского «Челси» Конор Галлахер может покинуть «аристократов» в зимнее трансферное окно, сообщает Daily Mail.

    Конор Галлахер
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    Конор Галлахер

    Его продажа необходима клубу, чтобы высвободить финансы на покупки форварда с мировым именем, на которого их сейчас не хватает.

    Главным претендентом на Галлахера является «Тоттенхэм», готовый выложить за 23-летнего хавбека € 47 млн.

    Воспитанник «Челси» в этом сезоне сыграл за команду 18 матчей во всех турнирах, отдал четыре результативные передачи, в некоторых матчах выводил своих партнеров с капитанской повязкой. Контракт Галлахера действует до лета 2025 года.

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